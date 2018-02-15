Almanya’da terör örgütü PKK gösterileri yasaklandı

Almanya’nın Köln kentinde NAV-DEM’in geçen Cumartesi yapmayı planladığı protesto gösterisine izin vermeyen Köln Emniyet Müdürlüğü, Perşembe için planlanan iki gösteriyi de yasakladı.

Köln Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, Köln ve Leverkusen kentlerinden iki ayrı yapılan başvurunun Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) adına yapıldığının saptandığı belirtildi.

Deutsche Welle Türkçe’nin son dakika haberine göre; yasağa gerekçe olarak, “Almanya’da terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK’ya bağlılığı simgeleyen yasaklı bayrak ve sembollerin kullanılması ve bu şekilde suç eylemleri ve ihlallerin gerçekleşmesi beklentisi” gösterildi.

Köln Emniyetinin açıklamasında yasak kararlarına karşı hukuki yollara başvurulabileceği de kaydedildi.

Alman iç istihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın PKK ile bağlantılı kuruluşların çatı örgütü olarak nitelendirdiği NAV-DEM’in 27 Ocak’ta Köln’de düzenlediği protesto gösterisini dağıtmıştı.