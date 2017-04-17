% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Almanya'da sonuçları gören CHP'lilerin hazin sonu!

Almanya'da referandum sonucunun 'evet' çıktığını göre CHP'liler gözyaşlarına boğuldu.

Almanya'da sonuçları gören CHP'lilerin hazin sonu!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 11:43

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında sandıkların açılmaya başlamasıyla CHP Genel Merkezi'nde toplanan bazı partililer halk oylaması sonuçlarını buradan takip etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

Türkiye genelinde, sandıklar Batı illerinde açıldıkça "hayır" oyları" evet" ile aradaki farkı büyük ölçüde kapattı ancak "hayır" oyları "evet"i geçmeye yetmedi.

CHP'nin genel merkezinde sonuçları takip edenler, "evet" çıkınca duygusal anlar yaşadı.
ALMANYA'DA SONUÇLARI GÖREN CHP'LİLER AĞLAMAYA BAŞLADI

Almanya'da 'evet' oylarının yüzde 60'ın üzerine çıkması nedeniyle CHP'liler büyük bir üzüntü yaşadı.

Sandıkların tamamının açıldığı  Almanya'da 'evet' oyları yüzde 63.3'e kadar yükseldi. 'Hayır' oylarının yüzde 36.97'de kalması 'hayır' cephesinde üzüntüye neden oldu.  Berlin'de sonuçları takip eden CHP'liler, rakamları görünce ağlamaya başladı.

İşte görüntüler:









 
EtiketlerTürkiyeAlmanyaBerlin
HABER YORUMLARI
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Mustafa

BETER OLUN.. Allah herzaman iyi insanların yanndadir

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Özkan

Bunlar daha fabrika ayarlarina zor döner

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Hayri

Türkiye Türklerine yaziklar olsun agzima daha neler geliyorda neyse, pkk hayir derken, fetö hayir derken, bati hayir derken, görünen oki mhp ve akplilerdende hayir diyenler olmus... ayip be ayip (sözüm hayir diyenlere). Giavurlarin (sözde, önüne gelenin adi Mehmet veya Ali ama düsünceleri bir batili politikacidan daha beter, kefereye rahmet okutur)icinde yasamadiginizdan, ortami, olup biteni disaridan görmediginizden dolayimidir, cahillikmidir anlamadim bu TR Türklerinin yarisini.! Ayip be, ayip! Hayirmis, terbiyesizler, bugün yunanla ingilizle beraber üzülsünler bakalim!!!

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SADİ

DEVŞİRME OLMUŞ ALMANCILAR EVET 63 ÇIKINCA AĞLAMAYA BAŞLADILAR

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tuğrul

Vah zavallı beyincikleri olmayanlar vah. Bu millete tepeden bakmaya devam edin siz, akibetiniz daha da berbat olacak. Keşke "HAYIR" a değil de "HAYRA" akıtmış olsaydınız bu göz yaşlarınızı...

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