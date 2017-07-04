Almanya'da Başbakanlık binası önünde skandal pankart

Almanya Başbakanlık binası önünde yeni bir skandal yaşandı. Gözü dönmüş Nazi kırıntıları "Erdoğan'ı öldür bu araç senin yazılı pankart açtılar" Alman polisi ise sadece izlemekle yetindi.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Almanya başkanlık binası önünde Erdoğan'ı öldürmek için çağrıda bulunan hatta araba hediye edenlerin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı.



Bazı kullanıcılar "Darbeci Sisi'yi kırmızı halı ile karşılayan Almanya, halkın büyük desteği ile seçilen Erdoğan'ı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.