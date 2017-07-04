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Almanya'da Başbakanlık binası önünde skandal pankart

Alman polisi, Merkel'in Başbakanlık binası önünde 'Erdoğan'ı öldür bu araç senin' yazılı pankartı açanlara müsaade etti.

04 Temmuz 2017 Salı 11:10
Almanya'da Başbakanlık binası önünde skandal pankart

Almanya Başbakanlık binası önünde yeni bir skandal yaşandı. Gözü dönmüş Nazi kırıntıları "Erdoğan'ı öldür bu araç senin yazılı pankart açtılar" Alman polisi ise sadece izlemekle yetindi.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ ALDI

Almanya başkanlık binası önünde Erdoğan'ı öldürmek için çağrıda bulunan hatta araba hediye edenlerin görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar tarafından büyük tepki aldı.

Bazı kullanıcılar "Darbeci Sisi'yi kırmızı halı ile karşılayan Almanya, halkın büyük desteği ile seçilen Erdoğan'ı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:10
  1. Almanya başbakanlık binası
  • musabmusab33 dk önce
    İkiyüzlü batı...
  • noel babanoel baba38 dk önce
    artık karşı propaganda için malzemede veriyorlar...onlar nasıl bizim medyayı para ile satın alıp tasma takıyorsa sizde onların medyasını satın alıp tasmayı takın...böyle malzeme zor bulunur...öyle ir sıkıştırın ki...nefes bile alamasınlar.
  • AtakanAtakan41 dk önce
    Niye acaba almanların kuyruk acısı.
  • turkturk1 sa önce
    TURKIYEDE MALL MALL MALL MALL BAKSIN
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