Almanya'da skandal! Kandil'le canlı bağlantı...

Terör örgüleri PKK ve FETÖ'ye kucak açan Almanya, artık üniversitelerde terör propagandasına da izin veriyor.

Almanya'da skandal! Kandil'le canlı bağlantı...
Eklenme: 15 Nisan 2017, 15:08

Referandum sürecinde 'evet' kampanyalarına izin vermeyen Almanya, açık bir şekilde 'hayır' cephesine destek sağladı.

Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen terör örgütlerine de kucak açan Almanlar, yeni bir skandala imza attı.

ÜNİVERSİTEDE TERÖR YAYINI

Hamburg Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe; terör örgütü PKK'nın eli kanlı liderlerinden Mustafa Karasu bağlandı.

HAYIR OYLARI PKK'YI KURTARACAK

Almanlara hitap eden Karasu, referandumdan 'hayır' çıkmasının çok önemli olduğunu, bunun PKK'lılara avantaj sağlayacağını ifade etti.

 
EtiketlerMustafa Karasu
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Emekli polis

Pkk nazi almanyanın föte islam dümanlarının köpekleri. EVET referandumu alçakların ve düşmanlarımızıngerçek yüzünü gösterdi.

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Istikrar icin evet

Almanlar yanlis ata oynadi hatta esek bile degil finish cizgisini goremeden catlayacak referendum sonuclari cikinca mor olucaklar hepsi

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