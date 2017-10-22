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Almanya'da skandal harita! Türkiye'yi böyle böldüler

Almanya Ermeni Piskoposluğu tarafından düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin yarısını ve Kıbrıs'ı 'Ermenistan' gibi gösteren skandal bir harita gösterildi.

22 Ekim 2017 Pazar 11:34
Almanya'da skandal harita! Türkiye'yi böyle böldüler

Son dönemde Türkiye ile kriz yaşayan Almanya'da Türkiye'nin yarısını ve KKTC'yi 'Ermenistan' olarak gösteren bir harita gösterildi.

Almanya Ermeni Piskoposluğu, "Ağrı Dağı'nın Sessizliği-Ermeni Kültürü ve Tarihi" isimli 25. yıl etkinliği kapsamında Almanya Köln Katedrali önünde düzenlenen etkinlik büyük tepki çekti.

Haritada, Türkiye'nin yarısı "Ermeni yurdu" olarak gösterilmekle kalmazken, KKTC de bu haritaya dahil edilmiş görünüyor.

Sosyal medyada, Alman makamlarının söz konusu haritaya karşı sessiz kalmasına yönelik tepkiler dile getirildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:34
  1. Almanya Ermeni Piskoposluğu
  • greygrey15 sa önce
    biz niye hep seyrediyoruz.avrupada viyanaya kadar yunanistan kıbrıs rodos girit ermenistan suriye ve ırağı içine alan haritalardan basılarak dağıtılmalı kitaplara haritalar bu şekil konulmalı ki onlar bağırsın irkilsin.sonuçta pirince giderken bulgurdan olabilirler
  • s.mustafas.mustafa20 sa önce
    yarısı az olmuş hepsini kataydınız topraklarınıza..bayburt kadar nüfusu var türlü türlü huyu var...
  • AriffAriff21 sa önce
    Aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş
  • Yakut Yakut 21 sa önce
    Herkes heryerde birşeyler çiziyor Rabbimiz fırsat verme Münafıklara kafirlere zalimlere zındıklara vatan hainlarine Ümmeti Muhammede Devletimize milletimize zeval verme Amin.
  • MehmetyaziciMehmetyazici21 sa önce
    Geldealverelimsize ...
  • Yavuz Selim Yavuz Selim 21 sa önce
    Güzel bir harita! Çünkü pkk ve pyd’ nin ve Barzani’nin peşinden giden müslüman kürtler bu gerçeği hala göremedi!Yani hedef Kürtleri kullanarak en sonunda büyük Ermenistan ve büyük İsrail’i kurmak istiyorlar.
  • Alpay.salikara@gmail.com[email protected]22 sa önce
    Kurdistan nerede ben daha dogrusu ona sasirdim demeki Kurdistan devleti diye dun gibi bugunde yarinda bir memleket olmiyacaktir kandirilmis kurtler bakin ve ibret alin Batililar dun sizi nasil kandirmislarsa osmanliyabugunde tc karsi sizi kulaniyor uyanin artik kaderinizi bizden ayiramazsiniz cunku bizler tek milletiz
  • SelcukSelcuk22 sa önce
    Akit Tv ve gazetesine sesleniyorum. Siz de Almanyadaki Bavyera eyaletinin bağımsızlıkisteğini gündeme getirip gazete ve televizyonlarinizda gösterin .Hatta bunu destekleyen yazılar ve haritalar gündeme getirip açık oturumlar düzenleyen.
  • Hy-hyHy-hy22 sa önce
    Sadece o kadarmı?Biz zannediyorduk ki;Anadolu,balkanlara,kuzey afrika ,italya,ispanya,fransa,yunanistan hep ermenilerin.Bunlar gece uyuyunca arka tarafları açıkta kalmış,yada kafayı güzelleştiren birşeyler içmişler.Aynısından bende istiyorum.Lakin ben dünyaya sığmam ay'ı,mars'ı,jupiteride isterim.Türk Uzay İmparatorluğu....
  • hercaihercai22 sa önce
    Ermenistana, Teksas dan bir sehir versek 3 milyon nufusuyla otururlar rahatca, biz ise 80 milyonuz, 10 seneye kadar da 90 milyon. Ermenistani da alalim diyorum. nufusumuz artiyor.
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