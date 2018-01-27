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Almanya'da skandal görüntüler!

Almanya'nın Köln kentinde Afrin'e düzenlenen harekatı protesto etmek isteyen PKK yandaşları teröristbaşı Öcalan posterleriyle görüntülendi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:48
Almanya'da skandal görüntüler!

Ebert Meydanı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto yürüyüşünde Türkiye aleyhine çok çirkin pankartlar yer aldı.

Alman DW ajansı, gösteride terörist örgüt PKK’nın paçavralarına ve Öcalan posterlerine izin verilmediğini bildirmesine rağmen Reuters tarafından servis edilen fotoğraflar bunun aksini ortaya koydu.

Gösteriyi Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü PKK'ya yakın örgütler arasında kabul edilen Almanya Demokratik Kürt Toplumu Merkezi (NAV-DEM) düzenlendi.

Yürüyüşte yaklaşık 2 bin polis görev yaptı. Gösteride terör örgütü YPG bayrakları PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posterlerine izin verildi.

Ajanslar, gösteri öncesinde bazı terör örgütü yanlılarının polise bayraklarla saldırdığını duyurdu. Polisten alınan bilgilere göre, bunun üzerine polis göstericilere copla karşılık verdi.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:48
  1. almanya
  2. pkk
  3. PKK elebaşı Abdullah Öcalan
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