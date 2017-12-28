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Almanya'da skandal! Binlerce mülteci kayboldu

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da 13 bin mültecinin kayıp olduğunun açıklanmasının ardından Almanya'da da 2700 göçmenin kaybolduğu belirtildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 13:30
Almanya'da skandal! Binlerce mülteci kayboldu

Almanya Kızıl Haç’ın (DRK) kayıp arama birimi, 2017 yılında 2 bin 700 sığınmacının kayıp olarak kayıtlara geçtiğini, kayıp sığınmacıların arasında birçok çocuğun da olduğunu açıkladı.

KAYIP SAYISI 2014'E GÖRE 3 KAT ARTTI

Die Welt gazetesinin haberine göre, kayıp sığınmacıların ailelerinin yaptığı ihbarlara göre belirlenen bu sayılar 2014 yılına göre neredeyse üç katına yükseldi.

KAYIP BAŞVURULARI REKOR DÜZEYDE

Ocak ayından aralık ortasına kadar toplam 2 bin 700 arama başvurusu yapıldığını belirten DRK, kayıp ihbarlarının daha önce 2 bin 800 ihbarla rekor sığınmacı arama başvurusu yapılan 2016 yılına yaklaşıldığını belirtti.

"AİLESİNİ ARAYAN ÇOCUK SIĞINMACILAR VAR"

Hristiyan Sosyalist Birliği’ndeki görevinden ayrılıp DRK’da göreve başlayan yeni DRK Başkanı Gerda Hasselfeld, “Herşeyden önce ailesini arayan çocuk yaştaki sığınmacıların ya da çocuklarını arayan sığınmacı ailelerin sayısındaki bu artış çok korkutucu.” dedi.

KAYIP ÇOCUK SIĞINMACI SAYISI 'BİN'

Bu yıl kayıp olan çocuk sığınmacıların sayısının bin olduğunu ve geçtiğimiz yıla göre değişmediğini vurgulayan Hasselfeld, bu sayının Almanya’ya 2016’ya göre çok daha az sığınmacı girişi olduğu halde aynı kaldığına dikkat çekti.

70 yılı aşkın bir süredir ihtilaflı bölgelerdeki kayıp kişileri arama faaliyetleri yürüten birime her yıl 8 bin kayıp başvurusu yapıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 13:30
  1. almanya
  2. mülteci
  3. suriyeli mülteciler
  • AlibabaAlibaba42 dk önce
    ORGAN Mafyası Organize Devlet ile Masumları yoketmişler.
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