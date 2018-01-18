Almanya’da PKK'ya göstermelik soruşturma

Almanya’da bulunan PKK yandaşları hakkında açılan soruşturmaların sayısının 2013 yılından 2017 yılı sonuna kadar 15’den yaklaşık 130’a yükseldiği belirtildi. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne üyelik ya da yardım suçlarından yaklaşık 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, bu sayının 2016 yılında 40’ın üzerine çıktığı kaydedildi. 4 bin teröristin dosyasının verildiği Almanya göstermelik soruşturmalarla terör örgütüyle mücadele ediyor görüntüsü sergiliyor.



Hafif ceza uygulanıyor



Federal Başsavcılık, kaç kişinin yargılanarak hüküm giydiği hakkında ise, açıklama yapmadı. Diğer yandan, Almanya’da 1993 yılından bu yana yasak olan terör örgütü PKK’nın destekçilerine verilen cezaların fazla ağır olmadığı görülüyor.