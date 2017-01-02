Almanya'da PKK reklamı!

PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen Almanya yine şaşırtmadı. Alman ARD kanalında yayınlanan programda PKK'nın PR'ı yapıldı!

Almanya'da PKK reklamı!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:22
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Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.

 
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