Almanya'da PKK reklamı!

Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 15:22
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Alman ARD kanalında yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacılara Abdullah Öcalan'ın "neyin ortak kurucusu" olduğu soruldu.
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