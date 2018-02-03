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Almanya'da PKK destekçileri Türk vatandaşına saldırdı

Almanya'da her gün gösteri düzenleyen PKK yandaşları, Salzgitter-Lebenstedt şehrinde Türk vatandaşlarına saldırdı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:38
Almanya'da PKK destekçileri Türk vatandaşına saldırdı

PKK'yı destekleyen Almanya'nın ülkesinde beslediği terör destekçileri, Türk vatandaşlarına saldırmaya devam ediyor. Salzgitter-Lebenstedt kentinde yapılan gösteri yerinden aracıyla geçen bir Türk, saldırıya uğradı.

"ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI"

Salzgitter-Lebenstedt kentinde yaşan 42 yaşındaki esnaf Bülent Demir, terör yandaşları tarafından saldırıya uğrayan İbrahim Yıldız'ın aracında çocuklarının da bulunduğunu belirtti.

Demir, ''600 civarında PYD/PKK yandaşları şehir merkezinde gösteri yaparken, yoldan aracı ile geçen İbrahim Yıldız'ı fark edip aracına saldırdılar. Aracın içinde çocukları da vardı. Çocukları çok korktu. İbrahim'in abisi Mustafa Yıldız da olayı görüntüledi. Görüntülerde, terör örgütü yandaşlarının pankart ve bez parçalarını taşıdıkları sopaları ile İbrahim kardeşimin aracına acımasızca vuruyorlar ve küfür ediyorlar. Saldırı sonrası araçta büyük hasar meydana geldi.'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:38
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