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Almanya'da öyle bir anket açıklandı ki..

Almanya'da Başbakan Merkel'in görevini erken bırakmasını isteyenlerin oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:45
Almanya'da öyle bir anket açıklandı ki..

Alman Haber Ajansı DPA'nın YouGov araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 47'sinin, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevini bırakmasını isterken, yüzde 36'sının ise Merkel'in 4 yılını tamamlamasından yana olduğu ifade edildi.

19-21 Aralık arasında 2 bin 36 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ''Başbakan Angela Merkel liderliğinde yeni bir hükümet kurulması durumunda Merkel 4 yıl başbakan mı kalsın yoksa görevini daha erken bıraksın mı?'' sorusu yöneltildi.

Ankete göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seçmenlerinin yüzde 17'si Merkel'in 4 yılı doldurmadan görevi bırakması, yüzde 75'i ise 2021 yılına kadar bu görevi sürdürmesi yönünde görüş bildirdi.

Almanya'da 24 Eylül’de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim’de CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında "Jamaika koalisyonu"nun kurulması hedefiyle başlayan ön görüşmeler, 20 Kasım’da FDP’nin masadan kalkması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:45
  1. Angela Merkel
  2. Hür Demokrat Parti
  3. Hristiyan Birlik partileri
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