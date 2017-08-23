Almanya'da otobüs devrildi! 44 yaralı
Çilek tarlalarında çalışan Romanyalı kadın işçileri taşıyan otobüsün frenleri kavşağa girdiğinde tutmadı.23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:21
Almanya'da Romanya'dan gelen mevsimlik işçileri taşıyan otobüs kaza yaptı.
Kuzeydeki Osnabrueck kenti yakınlarındaki Bohmte'de ilerleyen otobüsün şoförü, bir kavşağa girerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Frenleri tutmayan otobüsün devrilmesiyle feci görüntüler ortaya çıktı.
Polis, çoğunluğu kadın 44 yaralıdan altısının durumunun ciddi olduğunu bildiriyor.
Romanyalı işçiler, Almanya'daki çilek tarlalarında çalışmak için ülkeye gelmişlerdi.