Sigmar Gabriel'den Merkel çıkışı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Funke'ye verdiği röportajda sürpriz bir şekilde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e sert eleştiriler yöneltti.

"KENDİ TANITIMI İÇİN KULLANDI"

Habertürk'te yer alan habere göre, Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesiyle ilgili konuşan Gabriel, Merkel'in zirvede gerçekleşen şiddet olaylarından sorumlu olduğunu söyledi. Merkel'in şimdiye dek görülmemiş bir sahtekarlık seviyesi gösterdiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, seçimlere iki ay kala Merkel'in G20 zirvesini kendi tanıtımı için kullandığını söyledi.

Gabriel, Hamburg'da yapılan zirveyi "toptan bir iflas" olarak tanımladı.

"MERKEL'DEN İSTİFA TALEP ETMELİLER"

Hamburg Belediye Başkanı Olaf Scholz'a yöneltilen istifa çağrılarını değerlendiren Gabriel, Scholz'un istifasını isteyenlerin Merkel'den de istifa talep etmeleri gerektiğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili Olaf Scholz'un istifası Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokratlar tarafından istenmişti.

GABRİEL, SEÇİM ÖNCESİ ELEŞTİRİ FIRSATINI KAÇIRMADI

Gabriel'in Merkel hakkındaki sözleri, 24 Eylül'de yapılacak seçimlere kısa bir süre kala Almanya'da iktidar ortağı olan iki büyük parti arasında yükselen tansiyonun da bir işareti olarak görülüyor.

Seçimlerle ilgili son anketlerde Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti, Merkel'in Hristiyan Demokrat Partisi'nin arkasında ikinci sırada gözüküyor.