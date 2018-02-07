Almanya'da ölen Türk aile dualarla memletine uğurlandı

Karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk (29), Filin Öztürk (29), Mert Öztürk (5) ve Minel Öztürk'ün (3) cenaze namazları Stuttgart Feuerbach Yeni Cami'de kılındı. Cenaze namazında gözyaşları sel olup aktı. Cenaze namazını din görevlisi Eyüp San kıldırdı, Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı ve çok sayıda vatandaş cenazeye katıldı. Aile yakınları feryatlar içinde tabutlara sarılırken, yakınları tarafından teselli edildiler. Cenaze namazının ardından naaşlar memleketleri Trabzon’a gönderildi. Cenazeler Trabzon’un Düzköy ilçesi Çalköy Mahallesi’nde toprağa verilecek.