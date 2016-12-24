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Almanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da adeta OHAL ilan edildi. Terörle yüz yüze gelen ülkede otomatik silahlı polisler halkın arasında dolaşmaya başlarken; hükümet polise daha geniş yetkiler tanıyan paketi apar topar onayladı.

Almanya'da OHAL günleri
Eklenme: 24 Aralık 2016, 11:09
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HAKAN ÖZTÜRK / ANKARA-Türkiye’den terörle mücadele yasasını gevşetmesini isteyen Almanya, teröre maruz kalınca, adeta olağanüstü hal uygulamaya başladı. Polis, hiç alışık olunmadığı şekilde ağır makinalı silahlarla sokaklara çıktı. Havaalanları, tren istasyonları ve halkın yoğun olduğu pazarlarda hiç olmadığı kadar fazla polis görev yapmaya başladı. Bütün sınır noktalarında, otoyollarda ve park alanlarında, çok sıkı aramalar başlatıldı. Sokakta şüpheli görünen kişilere kimlik sorulur oldu. Mülteci yurtları hedef haline geldi, baskınlar yapıldı. Zaten bir polis devleti olan Almanya, polise daha geniş yetki tanıyan paket apar topar onaylandı.

KİŞİ MAHREMİYETİ YOK SAYILACAK

Yeni pakete göre açık alanlarda, kalabalık merkezlerde, Mobese kamerası hayata geçirilecek. Polis, artık operasyonel amaçlı, herkesin telefonunu dinleyebilecek. Yollara araç plakalarını otomatik okuma sistemi yerleştirilecek.

Alınan olağanüstü tedbirleri değerlendiren eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun, “Biz onlara, ‘Yılan sizi soktuğunda bizi anlarsınız’ diyorduk ve şimdi o terör yılanı Almanya’yı sokunca can havliyle Türkiye’nin alması gereken önlemlerden çok daha fazlasını almış durumdalar” dedi.
artık bizi anlarlar!

Ceyhun şöyle devam etti: “Almanya’da gördüğümüz terör ve sonrasındaki alınan yoğun önlemler aslında bizim onlara bugüne kadar anlatmak istediklerimizdi. Almanya, Türkiye’nin terörle mücadelesi konusunda haksız eleştirilerde bulunuyordu fakat bugün Almanya teröre karşı daha ağır önlemler alma aşamasına geldi. Bir bakıma Almanya’nın Türkiye’yi anlama açısından da bir şanstır diye düşünüyorum. Almanya’nın sokaklarında anti terör polislerini gören Almanlar bizi daha iyi anlayacaktır diye ümit ediyorum.”

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli de, şu görüşleri dile getirdi: “1990’lı yıllarda Almanya, Türkiye’yi ‘polis devleti’ olmakla suçluyordu. Almanya ve Avrupa, gelinen süreçte kendi polisini ağır silahlarla donatarak sokaklarda görevlendiriyor, kendi polisine ağır yetkiler veriyor. Almanya, terörün darbesini yedikçe ne yapacağını şaşırıyor. Türkiye’de yaşadığımız terörün onda biri Avrupa’nın başkentlerinde yaşansa büyük bir kaos yaşanır ve istikrarsızlığa neden olur. Terör Avrupa’da refahı büyük ölçüde etkiler ve Avrupa’yı en az 20 yıl geriye götürür.”

AVRUPA TERÖRİSTLERİ BESLEMEMELİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, Türkiye’nin yaşadığı terör olaylarının bir benzerinin Avrupa’da olması durumunda kesinlikle hiç bir Batı Avrupa’sının kaldıramayacağını belirterek şunları söyledi: “Avrupa’nın başkentlerinde eş zamanlı olarak terör eylemleri patlak vermiş olsa, Avrupa ülkeleri kesinlikle Türkiye’den çok daha şiddetli ve totaliter tepki gösterirler. Böyle bir durumda özgürlük ve güvenlik dengesini dahi hiç bir şekilde dikkate almaz. Türkiye’nin huzuru noktasında Avrupa’nın bir çok ülkesi sorumluluk hissetmiyor fakat biz Avrupa’nın güvenliği ve huzuru için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Avrupa’nın artık PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerine kapılarını açmamalıdır. Kendi ülkelerinde bulunan Türkiye düşmanı teröristleri beslememelidir.”

BOMBALAR PATLASA AB DAĞILIR

İngiltere’nin batan gemi olan Avrupa’yı terk etmesinden sonra Fransa, İtalya, Hollanda gibi 10 ülke referandumu konuşmaya, tartışmaya başlamasına dikkat çeken Almanya Yenilik ve Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu da, “Avrupa’nın bir çok başkentinde Türkiye’de olduğu gibi terör eylemlerinin baş göstermesi halinde AB diye bir şeyin kalacağını sanmıyorum. Avrupa’da yaşanan terör eylemlerinin faturası sürekli Müslümanlara çıkarılıyor. Berlin’deki saldırı sonrasında alınan aşırı polisiye tedbirler, Almanlar üzerinde tedirginliğe neden oluyor” şeklinde konuştu.

 
EtiketlerAK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa YeneroğluAvrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan CeyhunUzmanı Dr. Barış Adıbelli
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