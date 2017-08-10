Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da o Türk belediye başkanlığına aday oldu

Almanya'da yaşayan vinç operatörü Yaşar Durmuş, Eylül ayında yapılacak yerel seçimlerde Duirsburg Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Durmuş'un adaylığı, seçim dairesi tarafından onaylandı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:18
Almanya'da o Türk belediye başkanlığına aday oldu

Bağımsız aday Yaşar Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen aylarda yaşadıkları şehirde bir Türk ailenin polis şiddetine maruz kaldığını, mevcut belediye başkanı Sören Link'in de yaptığı açıklamada olayı çarpıtarak bölgede yaşayan Türk toplumunu "asosyal" olarak tanımladığını söyledi.

Link'in açıklamasının bu kararı almasında etkili olduğunu belirten Durmuş, Türk sivil toplum örgütlerinin ortak kararıyla adaylığını ilan ettiğini dile getirdi.

Bayburt'ta doğduğunu ve 47 yaşında olduğunu belirten Durmuş, "40 yıl önce Almanya'ya geldim. Vinç operatörü olarak çalışıyorum. Belediye başkanlığına adaylık için 420 imza şartı var. Adaylığa karar verince birkaç gün içinde 250'si Alman arkadaşlarımızdan olmak üzere 705 imza toplayarak müracatımızı yaptık. 663 imzayı geçerli sayan seçim dairesi tarafından adaylığım onaylandı." dedi.

Durmuş, belediye başkanı seçilmesi durumunda yapacaklarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Şu anki sistemde belediye başkanına halkın ulaşabilmesi çok zor oluyor. Biz ilk etapta belediyenin kapılarını halka açacağız. Halkımız istediği gibi belediye başkanının yanına gelip sorunlarını anlatabilir. Emekli ve dar gelirli kişiler için ulaşım ücretlerini kaldıracağız veya indireceğiz."

24 Eylül'deki seçimlere kurdukları ekibin yanı sıra her kesimden kendilerini destekleyen STK'larla hazırlanacaklarını ifade eden Durmuş, cuma günü düzenleyeceği basın toplantısının ardından seçim çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

Durmuş, 1960'lı yıllardan beri burada yaşayan Türk toplumunun "asosyal" değil, aksine "sosyal" bir toplum olduğunu vurgulayarak, "Bir olacağız, biz olacağız, başaracağız ve buradaki tüm topluma kim olduğumuzu, ne olduğumuzu göstereceğiz inşallah." dedi.

Yerel seçimler, 24 Eylül Pazar günü Federal Meclis seçimleriyle birlikte yapılacak.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:18
  1. Link
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanalı vatandaştan leğende tatil keyfi
    1. Adanalı vatandaştan leğende tatil keyfi
    2. ABD o bölgeye askeri üs kuruyor
    3. Türkiye, Rusya ve İran imzaları attı!
    4. Çılgına dönmüş aldatılan kadın..
    5. Mescid-i Aksa incelendi.. Rapor..
    6. 4 ülkedeki 20 milyon kişi için kıtlık..
    7. Leopar uyuyan köpeğe böyle saldırdı!..
    8. ABD: Vatandaşlarımız o ülkeden..
    9. Katliam sürüyor... Dünya sessiz...
    10. Sırrı Süreyya açıkladı! İşte HDP'nin..
    11. Kemalist yazar Almanya, Rusya ve..
    12. AK Parti'den erken seçim açıklaması
    13. Adana'da patlama! Ölü ve yaralı var
    14. Katil Netanyahu: Darbe girişimi var
    15. ABD üssündeki kadınlara saldırı... çok..
    16. Almanya'da o Türk belediye..
    17. Darbeciler'den bir operasyon daha... 6..
    18. Çocuklarını öldüren cani baba kendini..
    19. Eğitim uçuşu yaparken yere çakıldı...
    20. Filipinler: Güney Çin denizine girmeyin
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...