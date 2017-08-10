Almanya'da o Türk belediye başkanlığına aday oldu

Bağımsız aday Yaşar Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen aylarda yaşadıkları şehirde bir Türk ailenin polis şiddetine maruz kaldığını, mevcut belediye başkanı Sören Link'in de yaptığı açıklamada olayı çarpıtarak bölgede yaşayan Türk toplumunu "asosyal" olarak tanımladığını söyledi.

Link'in açıklamasının bu kararı almasında etkili olduğunu belirten Durmuş, Türk sivil toplum örgütlerinin ortak kararıyla adaylığını ilan ettiğini dile getirdi.

Bayburt'ta doğduğunu ve 47 yaşında olduğunu belirten Durmuş, "40 yıl önce Almanya'ya geldim. Vinç operatörü olarak çalışıyorum. Belediye başkanlığına adaylık için 420 imza şartı var. Adaylığa karar verince birkaç gün içinde 250'si Alman arkadaşlarımızdan olmak üzere 705 imza toplayarak müracatımızı yaptık. 663 imzayı geçerli sayan seçim dairesi tarafından adaylığım onaylandı." dedi.

Durmuş, belediye başkanı seçilmesi durumunda yapacaklarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Şu anki sistemde belediye başkanına halkın ulaşabilmesi çok zor oluyor. Biz ilk etapta belediyenin kapılarını halka açacağız. Halkımız istediği gibi belediye başkanının yanına gelip sorunlarını anlatabilir. Emekli ve dar gelirli kişiler için ulaşım ücretlerini kaldıracağız veya indireceğiz."

24 Eylül'deki seçimlere kurdukları ekibin yanı sıra her kesimden kendilerini destekleyen STK'larla hazırlanacaklarını ifade eden Durmuş, cuma günü düzenleyeceği basın toplantısının ardından seçim çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

Durmuş, 1960'lı yıllardan beri burada yaşayan Türk toplumunun "asosyal" değil, aksine "sosyal" bir toplum olduğunu vurgulayarak, "Bir olacağız, biz olacağız, başaracağız ve buradaki tüm topluma kim olduğumuzu, ne olduğumuzu göstereceğiz inşallah." dedi.

Yerel seçimler, 24 Eylül Pazar günü Federal Meclis seçimleriyle birlikte yapılacak.