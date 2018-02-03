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Almanya 'hain darbeciye sığınma hakkı verdi' iddiası

Almanya’nın eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami P.'ye sığınma hakkı verdiği iddia edildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 09:26
Almanya 'hain darbeciye sığınma hakkı verdi' iddiası

Der Spiegel dergisi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminde 'önemli rol oynadığı' iddia edilen eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami P.'ye Almanya'da iltica hakkı tanındığını bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre İlhami P.'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” "silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlarla yargılandığını duyurulmuştu.

Konuyla ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi isteyen Alman Haber Ajansı (dpa) da bakanlığın kişilik hakları ve özel verilerin korunması amacıyla özel durumlara ilişkin bilgi vermediğini aktardı.

TAKAS TALEBİ İDDİASI

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu eski subayların durumunun Türk ve Alman yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ele alındığı ifade edildi. Der Spiegel, Türkiye'nin bu subayların iadesi karşılığında, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını önerdiğini ileri sürdü. Ancak Alman hükümetinin bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

Der Spiegel'e konuşan P., Türk istihbaratının kendisini Almanya'dan kaçırmak isteyebileceği kuşkusu bulunduğundan, Alman polisinden dikkatli olması konusunda uyarı aldığını ifade etti. P. Türkiye'ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "gitmesini” beklemek zorunda olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 09:26
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Deutsche Welle Türkçe
  3. Der Spiegel dergisi

YORUM YAZ

  • HalitHalit1 sa önce
    Almanlar aynı domuza benzer kesinlikle dost olunmaz sinsi düşmandırlar.
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