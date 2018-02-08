Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk kökenli isim!

Gazeteci ve film yapımcısı Düzen Tekdal’ın, Aydan Özoğuz’un görevini üstlenmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in bakan olarak görmek istediği Diyarbakırlı bir ailenin kızı olan 39 yaşındaki Tekdal, gazeteci ve film yapımcısı. Uzun süre televizyon haberciliği yapan Tekdal’ın ismi daha önce de Rheinland Pfalz Eyaleti Uyum Danışmanlığı için geçmişti. Ancak CDU burada iktidara gelemeyince Tekdal da hükümette yer alamamıştı.

DEAŞ SALDIRILARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Düzen Tekdal, terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta siviller ve özellikle de kadınlara yönelik saldırılarını Almanya’nın gündemine taşımıştı. Tekdal gazetecilik yaptığı dönemde sekizi Türkiye kökenli, biri Yunanlı ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işleyen terör çetesi NSU ile ilgili de çarpıcı haberlere imza atmıştı.