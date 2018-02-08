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Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk kökenli isim!

Almanya’da Hıristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti koalisyon hükümetinde dört yıldır Uyumdan Sorumlu Devlet bakanı olarak görev yapan Aydan Özoğuz’un yerine, bir başka Türkiye kökenli isim geçiyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 11:31
Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk kökenli isim!

Gazeteci ve film yapımcısı Düzen Tekdal’ın, Aydan Özoğuz’un görevini üstlenmesi bekleniyor. Başbakan Angela Merkel’in bakan olarak görmek istediği Diyarbakırlı bir ailenin kızı olan 39 yaşındaki Tekdal, gazeteci ve film yapımcısı. Uzun süre televizyon haberciliği yapan Tekdal’ın ismi daha önce de Rheinland Pfalz Eyaleti Uyum Danışmanlığı için geçmişti. Ancak CDU burada iktidara gelemeyince Tekdal da hükümette yer alamamıştı.

DEAŞ SALDIRILARINI GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Düzen Tekdal, terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta siviller ve özellikle de kadınlara yönelik saldırılarını Almanya’nın gündemine taşımıştı. Tekdal gazetecilik yaptığı dönemde sekizi Türkiye kökenli, biri Yunanlı ve bir de polis memuru olmak üzere 10 cinayet işleyen terör çetesi NSU ile ilgili de çarpıcı haberlere imza atmıştı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:31
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  • VatandasVatandas1 sa önce
    Onlarin hicbiri turk degil almanyada siyaset duzleminde turkler asla yoktur turkiyeden gitmis pkk sempatizani lanlar herzaman partilerde yer buluyorlar bixim turklerde saniyorki bunlar turk oy veriyorlar turkiye aleyhine karar almata sira gelince hepsi ellerini kaldiriyor artik kimsehi kandiramazlar
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