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Almanya'da kriz devam ediyor! 134 gündür hükumet kurulamıyor

Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasında yapılan koalisyon görüşmeleri bir kez daha uzatmaya gitti. SPD Genel Sekreteri Klingbeil, "Müzakerelerin yarın olumlu sonuçlanması konusunda istekliyiz" açıklamasını yaptı.

06 Şubat 2018 Salı 10:55
Almanya'da kriz devam ediyor! 134 gündür hükumet kurulamıyor

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümetin kurulması hedefiyle yürütülen koalisyon görüşmelerinden bugün de sonuç alınamadı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz başkanlığındaki partilerin müzakere heyetleri Berlin'de SPD Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Heyetler, yaklaşık 10 saat görüş ayrılıkları bulunan konuları ele aldı ancak bir sonuca varamadı.

CDU'lu Schleswig-Holstein Eyaleti Başbakanı Daniel Günther, SPD Genel Merkezi’nden ayrılırken yaptığı açıklamada, tarafların yarın da müzakereleri sürdüreceğini belirterek, "Yarına kesinlikle ihtiyacımız var." ifadesini kullandı. Günther, yarın anlaşma sağlanacağı konusunda iyimser olduğunu kaydetti.

ÇARŞAMBA GECESİ TAMAMLANABİLİR

CDU Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner, müzakerelerin salıyı çarşambaya bağlayan gece tamamlanabileceğini dile getirerek, finans ve dış politikanın yanı sıra özellikle sağlık ve iş hukuku konularında görüş ayrılıkları yaşandığını aktardı.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Müzakerelerin yarın olumlu sonuçlanması konusunda istekliyiz." dedi. Tarafların yarın CDU Genel Merkezi’nde bir araya gelerek görüşmeleri sürdüreceği belirtildi.

134 GÜNDÜR HÜKÜMET KURULAMIYOR

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin üzerinden 134 gün geçmesine rağmen henüz yeni bir hükümet kurulamadı.

Genel seçimin ardından hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier devreye girerek, CDU/CSU ve SPD'yi büyük koalisyonu kurmak için masaya oturmaya ikna etmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:55
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