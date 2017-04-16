Almanya'da konut hırsızlığı arttı

Almanya'da konut hırsızlığında artış yaşanıyor. Polis kayıtlarına yansıyan konut hırsızlığı vakaların sayısı 150 bine ulaştı.

Almanya'da konut hırsızlığı arttı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:25

Almanya’da ortalama her gün 400 civarında ev soygunu yaşanıyor. En çok kırsızlık vakası Kuzey Ren Vestfalya ve Baden Württemberg eyaletlerinde cereyan ediyor.

HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEM

Zararın yarım milyar Euro’yu geçmesiyle, polis teşkilatları halkı şimdiden uyardı. İlkbahar ve yaz mevsiminde giderek artan ev hırsızlığına karşı polis teşkilatları ev sahiplerini kapı ve camlarını güvenli bir şekilde kapatmaları ve sigorta yapmalarını istedi. Hırsızların soygunlarda en çok tornavida, levye kullandığı öğrenildi. Almanya’da yaşayan ve hırsızlığa karşı önlem almak isteyenler bulundukları polis merkezlerinden ücretsiz bilgi ve broşürlerden faydalanabilirler.



 
EtiketlerALMANYAKONUTHIRSIZLIK
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?