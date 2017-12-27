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Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

Almanya'da düşük faiz ortamına karşın artan konut fiyatları ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:01
Almanya'da konut fiyatları el yakıyor

Almanya'da düşük faiz sayesinde kolaylaşan finansmana karşın ülke genelinde konutların aşırı değerli olması ve komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler, ev sahibi olmayı zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) düşük faiz ve parasal genişleme gibi para politikaları uygulamasının ardından Avro Bölgesi ülkelerinde, özellikle de Almanya'da, düşük faiz oranlarının konut sektörüne etkisi gündeme gelmişti.

Yapılan araştırmalar ve yayımlanan istatistikler, Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da konut almanın giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Ülkede konut ve ticari gayrimenkul fiyatları, bu yılın üçüncü çeyreğinde artmaya devam etti.

Gerçek işlem verilerine dayanan Almanya VDP Emlak Fiyat Endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. VDP Emlak Fiyat Endeksi'nin yayımlandığı 2006'dan bu yana gerçekleşen çeyrek bazdaki en güçlü artış, bu yılın temmuz-eylül döneminde kaydedildi.

"Almanya'daki emlak fiyatlarının yükselmesinde Brexit'in de etkisi var"

Almanya'da inşaat projeleri yapan Gün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gün, inşaat sektörünün finans piyasalarına bağlı olduğunu belirterek, "Şu anda Avrupa piyasasında faizler çok düşük. Bu nedenle inşaat projelerine ilgi yüksek. Ancak bu durumun ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz. Faizler yükselirse inşaat sektöründe durgunluk başlar ancak bir kriz olmaz." şeklinde konuştu.

Gün, Almanya'daki emlak fiyatlarının yükselmesinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının da (Brexit) etkisi olduğunu söyledi.

Gayrimenkul fiyatları, kasaba ve şehirlerde yüzde 15 ila 30 "aşırı değerli"

Konut fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra fiyatların "aşırı değerli" olması da konut alımında karşılaşılan diğer bir sorunu oluşturuyor.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) geçen ay yayımladığı raporda referans gösterdiği 2016 yılı model hesaplamaları, gayrimenkullerin, kasaba ve şehirlerde yüzde 15 ila 30 "aşırı değerli" olduğunu ortaya koydu.

Ev alımına komisyon engeli

Komisyoncuların talep ettiği yüksek ücretler de ülkede konut alırken karşılaşılan diğer önemli bir sorunu oluşturuyor.

Merkezi Köln'de bulunan Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yaptığı araştırmaya göre, ülkede düşük faiz sayesinde konut alımı, neredeyse her yerde kiradan daha ucuz olmasına karşın aracılık ücretleri bu süreçte önemli bir engel olarak görülüyor.

Başkent Berlin'de 200 bin avroluk bir konuta 14 bin avro komisyon ücreti talep edilebildiği belirtilen araştırmaya göre, Berlin'de dairelerin yaklaşık yüzde 80'i komisyoncular tarafından satışa sunuluyor. Söz konusu oran, Düsseldorf'ta yüzde 76, Köln'de yüzde 63 ve ülke genelinde yüzde 59 olarak belirlendi. Uzmanlar, bu duruma karşı tedbirler alınması gerektiğini vurguluyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:01
  1. Almanya
  2. Avrupa Merkez Bankası

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