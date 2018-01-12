Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma sağlandı

Almanya'da seçimlerin üzerinden 110 gün geçmesine rağmen kurulumayan hükümet için erken seçim yorumları yapılırken Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) arasında beş gündür süren görüşmelerden uzlaşma çıktı. Üç parti, perşembe günü başlayan görüşmelerde büyük koalisyon hükümetinin devam ettirmesi konusunda 28 sayfalık müzakere sözleşmesi üzerinde anlaştı.

TÜRKİYE POLİTİKASINDA AYRI BAŞLIK

Ön sözleşmede yeni hükümetin Türkiye politikası ayrı bir başlıkla aldı. 26’ncı sayfada ‘Türkiye’ başlığıyla yer alan maddeye göre Türkiye’yle yeni fasıl açılmayacak ve açılan fasıl kapanmayacak. Türkiye’ye vize serbestisi verilmeyecek ve gümrük birliği genişletilmeyecek.

Ön sözleşme maddesinin Türkiye bölümü şöyle:

“Türkiye bizim için çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve komşu. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kötüleşti. Bu nedenle müzakerelerde bir fasıl kapatılmadığı gibi yeni bir fasıl açmayı da istemiyoruz. Türkiye gereken yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece vize liberalleşmesi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek."

SPD’nin 21 Ocak’ta Bonn’da yapacağı olağanüstü kurultayda koalisyonu kurmak için asıl müzakerelere başlanması delegelerin onayına sunulacak. SPD lideri Martin Schulz, kurultayda büyük koalisyon müzakerelerine ‘Evet’ çıkması için parti teşkilatlarını ikna turuna çıkacak.

ÖN ANLAŞMA METNİNDE NELER VAR?

Üç parti şu konular üzerinde anlaşmaya vardı:

* Vergi artırımı yok: SPD, üst gelirlilerde vergi zammı istiyordu. Ancak vergi artırımına gidilmeyecek.

* Sağlık sigortası: Sağlık sigortası primlerinde eşit katılım denilen eski uygulamaya geri dönülüyor. Sağlık sigortasına ödenen primlerde işveren ve çalışandan eşit prim kesilecek.

* Mülteci göçü sınırlanacak: Yıllık mülteci sayısı 180 bin ile 220 bin arasında kalacak. 220 binden daha fazla mülteci alınmayacak. Mültecilere aile birleşiminde yeni bir düzenleme bulununcaya kadar, eski uygulama devam edecek. Ayda en fazla bin civarında aile birleşimine izin verilecek.

* Emekli maaşı: Emekli maaşı seviyesi yüzde 48 olarak kalacak. Ücretin yüzde 48’ine tekabül eden emekli maaşı uygulaması 2025 yılına kadar devam edecek.

* Dayanışma Vergisi: Doğu Almanya’nın ekonomik kalkınması için kesilen dayanışma vergisi kademeli olarak 2021 yılına kadar 10 milyar euro azalacak.

* İşsizlik sigortası: Primlerde yüzde 0.3 oranında az kesinti yapılacak.