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Almanya'da koalisyon görüşmelerinde Türkiye anlaşmazlığı

Almanya'da koalisyon ön görüşmelerine Türkiye damgasını vurdu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 16:15
Almanya'da koalisyon görüşmelerinde Türkiye anlaşmazlığı

Almanya'da 24 Eylül seçimleri sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik/Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasında başlatılan koalisyon ön görüşmelerinde Türkiye-AB ilişkileri de gündemde. Dört parti arasında bütçe, maliye, vergiler ve Avrupa işleri konusunda dün akşam gerçekleştirilen ilk ayrıntılı görüşmede Türkiye'nin AB üyelik süreci de ağırlık noktalarından birini oluşturdu.

Başbakan Angela Merkel liderliğindeki CDU'nun kardeş partisi CSU, Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulması talebinde ısrarcı olacağı işaretini verdi. CSU Genel Sekreteri Andreas Scheuer, "Türkiye'nin AB üyeliğini istemiyoruz. Müzakerelerin kesilmesini istiyoruz" diyerek bu tutumu çok net bir şekilde Perşembe günkü görüşmelere de taşıyacaklarını kaydetti.

Sadece Bavyera eyaletinde örgütlü bulunan CSU'nun Federal Meclis'teki parti grup başkanı Alexander Dobrindt de Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin gerçekleşemeyeceğini belirterek, "Bu konuyu bugün partimiz açısından bir kez daha kesin bir şekilde netleştirdik. Bu konuda bir çelişki yok" diye konuştu. 

Türkiye ile partnerliğe devam etmek istediklerini belirten Dobrindt, "Ancak Türkiye'nin mevcut şekliyle tam üye olamayacağı açık. Ve bence bunu artık herkes de anlamış görünüyor" ifadelerini kullandı.

YEŞİLLER: YANLIŞ SİNYAL OLUR

Ancak Yeşiller partisi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine muhalif tutumunu sürdürüyor. Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner Çarşamba sabahı koalisyon ön görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye konusunda "net bir görüş ayrılığı" bulunduğunu belirterek, "Yeşiller olarak, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinin kesinlikle yanlış bir sinyal olacağı görüşündeyiz. Ancak şu an müzakerelerin dondurulmuş olması doğrudur" dedi.

Yeşiller Eş Genel Başkanı Cem Özdemir de daha sonra yaptığı açıklamada CSU'nun tutumunu reddederek, Türkiye ile müzakerelerin kesilmesine karşı olduklarını vurguladı. Avrupa konusunda kapsamlı bir tartışmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Özdemir, "Avrupa'nın güçlendirilmesi konusunda fikir birliği mevcut. Ama ayrıntılarda ortaklar arasında hala büyük farklılıklar var" diye konuştu.

Yeşiller partili Federal Meclis Başkanvekili Claudia Roth da Türkiye'de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ile ilişkilerin ve AB müzakerelerinin kesilemeyeceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 16:15
  1. Almanya
  2. Angela Merkel

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