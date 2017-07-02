Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da kazanan Marquez

MotoGP Almanya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, şampiyona liderliğine yükseldi.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:24
Almanya'da kazanan Marquez

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Almanya Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 9. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa "pole pozisyonu"nda başlayan Marc Marquez, startta yerini korudu. Marquez, 6. turda Monster Yamaha Tech 3'ten Jonas Folger'e kaptırdığı liderliği, 5 tur sonra geri aldı.

Kalan bölümde rakibine geçit vermeyen 24 yaşındaki Marquez, 40.59.525'lik derecesiyle bu sezon 2'nci, MotoGP kariyerinin 31. birinciliğini elde etti.

Liderden 3.3 saniye sonra damalı bayrağı gören Folger, 2. olarak kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Dani Pedrosa ise takım arkadaşı Marquez'in 11.5 saniye arkasında 3. oldu.

Puanını 129'a çıkaran Marquez, yarış öncesi 4. sırada yer aldığı pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Sezonun 10. yarışı Çekya Grand Prix'si 6 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

Almanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Marc Marquez (İspanya) - 129 puan

2. Maverick Vinales (İspanya) - 124

3. Andrea Dovizioso (İtalya) - 123

4. Valentino Rossi (İtalya) - 119

5. Dani Pedrosa (İspanya) - 103

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:24
  1. Almanya
  2. İtalya
  3. İspanya
  4. Pedro
  5. Honda
  6. Valentino
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    1. Etin bayatladığını nasıl anlarız?
    2. Akıncı, KKTC’deki yangın hakkında..
    3. Büyükanneden kalan dolabı seneler..
    4. 15 Temmuz şehitleri için hatim..
    5. Kaş’ta orman yangını
    6. Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı
    7. Adıyaman’da anız ve odun yangını
    8. Can Bartu Tesisleri yeni sezona..
    9. Konteynerden otel yaptılar!
    10. Serinlemek için gölete giren genç..
    11. Afrika'da 28 ülke ciddi düzeyde açlık..
    12. Yılan yiyen balığın hazin sonu
    13. Feci kaza araç kamerasına böyle yansıdı
    14. Tam 556 yıldır açık hava camisinde..
    15. Nohut suyu romatizmal ağrılara iyi..
    16. Askeri cephanelikte hırsızlık!..
    17. İzmir’i kül eden yangında içki şişesi..
    18. 200 bin senelik kalıntılar ortaya çıktı!
    19. 6 kıta Samsun’da buluşuyor
    20. Hakan Çalhanoğlu, Milan’da
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    Galatasaray'ın gönderdiği yıldız için Chelsea 100 Milyon TL'yi gözden çıkardı
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    'İran sizden kurtulana kadar savaşacağız'
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    Ele geçirilen uçaksavarlarda dikkat çeken detay!
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...
    PKK'lı sabotajcı öldürüldü! Üzerinden çıkan kimlik...