Almanya'da İran casusu yakalandı

İran Büyükelçisinin, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve bu tür casusluk eylemlerinin Alman yasalarına aykırı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz aylarda Pakistan vatandaşı bir şahsın İran adına casusluk yaptığı ve İsrail ile ilişkileri olan şahıslar hakkında istihbarat topladığı ortaya çıkmış ve Pakistan vatandaşı casus tutuklanmıştı. 22 Aralık'ta gerçekleşen olayın basınla yeni paylaşıldığı belirtilirken, Alman yetkililer yaptıkları açıklamada, "Alman topraklarında İsrail devletiyle özel bağlar kuran insanlara karşı istihbarati faaliyette bulunmak, Alman hukukunun ağır bir ihlalidir" dedi.