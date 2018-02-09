Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da hükümet krizi

Almanya'da yeni koalisyonun ortaklarından SPD'nin lideri Martin Schulz, parti içi tartışmaları sonlandırmak için Dışişleri Bakanlığı'ndan vazgeçtiğini açıkladı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:47
Almanya'da hükümet krizi

Almanya'da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Sosyal Demokrat Parti'de Dışişleri Bakanlığı konusunda yaşanan kriz devam ediyor.

Daha önce yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı'na oturacağını söyleyen parti lideri Martin Schulz, bu düşüncesinde vazgeçtiğini açıkladı.

Schulz yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin onayı için parti üyeleri arasında yapılacak oylamaya dikkat çekti ve parti içerisindeki tartışmaların koalisyonun onaylanmasını riske attığını belirtti.

Shulz, "Federal hükümette yer alma kararımdan vazgeçtiğimi açıklıyorum. Aynı zamanda bunun SPD'deki kişisel tartışmaları sonlandırmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Schulz'ün Dışişleri Bakanı olacağına yönelik açıklamasının ardından mevcut Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, partisinin kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirtmişti. Gabriel Ocak ayında Schulz lehine parti liderliğini ve başbakan adaylığını bırakmış ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Almanya'da uzun görüşmeler sonrası anlaşmaya varılan yeni koalisyon sözleşmesi önümüzdeki günlerde SPD delegelerince oylanacak.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:47
  1. Gabriel
  2. SPD
  3. Almanya Başbakanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk jetleri böyle vurdu! Yeni görüntüler
    1. Türk jetleri böyle vurdu! Yeni..
    2. Malatya merkezli FETÖ operasyonuna 8..
    3. Teröristler jetlerden kaçamadı
    4. Katiller bomba yağdırmaya devam ediyor
    5. Rusya'dan yeni hamle... Tam 7,1 milyar..
    6. Kış Olimpiyatları'nın açılışında..
    7. Teröristlerin tüm tuzaklarını bozacak
    8. Siyonistler yine saldırmaya başladı
    9. Bakanlıktan açıklama: İnceleme..
    10. Meteorolojiden fırtına uyarısı
    11. Çulhaoğlu'na Cumhurbaşkanına..
    12. KKTC'de yeni Meclis Başkanı seçildi
    13. Türkiye ABD'yi geride bıraktı
    14. Evlerine dönmesinler diye bakın ne..
    15. 'Hem Afrin'de operasyon yapabilecek..
    16. Türk devi satılıyor
    17. Darbeciler sınır kapısını kapattı!
    18. ''İran ve Hizbullah Suriye’den..
    19. ABD polisi onları gözetim altına aldı
    20. Hulusi Akar meydan okudu: Gücümüz..
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları telsizleri kapatıp...
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
    AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    ‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
    Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin