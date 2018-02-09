Almanya'da hükümet krizi

Almanya'da Hristiyan Birlik ile Sosyal Demokratlar arasındaki koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Sosyal Demokrat Parti'de Dışişleri Bakanlığı konusunda yaşanan kriz devam ediyor.

Daha önce yeni hükümette Dışişleri Bakanlığı'na oturacağını söyleyen parti lideri Martin Schulz, bu düşüncesinde vazgeçtiğini açıkladı.

Schulz yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin onayı için parti üyeleri arasında yapılacak oylamaya dikkat çekti ve parti içerisindeki tartışmaların koalisyonun onaylanmasını riske attığını belirtti.

Shulz, "Federal hükümette yer alma kararımdan vazgeçtiğimi açıklıyorum. Aynı zamanda bunun SPD'deki kişisel tartışmaları sonlandırmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

Schulz'ün Dışişleri Bakanı olacağına yönelik açıklamasının ardından mevcut Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, partisinin kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirtmişti. Gabriel Ocak ayında Schulz lehine parti liderliğini ve başbakan adaylığını bırakmış ve Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Almanya'da uzun görüşmeler sonrası anlaşmaya varılan yeni koalisyon sözleşmesi önümüzdeki günlerde SPD delegelerince oylanacak.