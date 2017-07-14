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Almanya'da gurbetçilere ırkçı saldırı

Almanya'da aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD), aralarında Türk öğrencilerin de bulunduğu bir grup öğrenciyi hedef gösterdi.

14 Temmuz 2017 Cuma 16:08
Almanya'da gurbetçilere ırkçı saldırı

NPD, sosyal medya hesabında Duisburg'taki Theodor-König Lisesinden mezun olan yabancı öğrencilerin fotoğraflarını ve isimlerini yayınladı ve fotoğrafın altında ''Uyanın Almanlar: Sokaklara çıkın ve seçim bürolarına gidin. Yoksa kendi ülkenizde azınlık durumuna düşeceksiniz.'' ifadelerine yer verdi.

Parti, lise bitirme sınavından başarılı olan 42 öğrencinin isimleri vererek aralarında sadece bir Alman'ın bulunduğuna dikkati çekti.

Liseden mezun olan Pakistanlı Aleyna Nasır, AA muhabirine yaptığı açıklamada NPD'nin kendilerini hedef göstermesinden ve kendi siyasi emellerine alet etmesinden endişe duyduklarını belirtti.

Nasır, polise giderek şikayetçi olduklarını ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Öte yandan Thüringen eyaletinin Themar kasabasında bu hafta sonu düzenlenecek rock konserine yaklaşık 5 bin Neo-Nazi beklendiği ifade edildi.

Spiegel Online'daki haberde 2 bin 900 kişinin yaşadığı kasabada bu nedenle bin polisin görev yapacağı ve konserin yılın en büyük Neo-Nazi buluşması olabileceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 16:08
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