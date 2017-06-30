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Almanya'da eşcinsel evliliklere onay

Federal Meclis, eşcinsellerin evlenmesinin yolunu açtı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:20
Almanya'da eşcinsel evliliklere onay

Almanya'da eşcinsel çiftlerin resmi olarak evlenebilmelerinin yolu açıldı.

Federal Mecliste 623 milletvekilinin katıldığı oylamada, 393 milletvekili eşcinsellerin evlenebileceği yönündeki yasal düzenlemeye onay verdi. 226 milletvekili de karşı oy kullandı. "Tarihi" olarak nitelendirilen oylamada 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi, Sol Parti ve iktidarın küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) eşcinsel evliliklerden yana olurken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin milletvekillerinin büyük çoğunluğu buna karşı çıktı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclise yaptığı açıklamada, oylamada aynı cinsiyettekilerin evlenmelerine "hayır" oyu kullandığını belirterek, evliliğin erkek ile kadın arasında olması gerektiğine inandığını söyledi.

Merkel, Federal Meclisteki oylamanın toplumda bir parça iç barışa ve birlikteliğe vesile olmasını diledi.

Bazı milletvekilleri ise eşcinsel çiftlerin birlikteliğinin anayasaya göre evlilik sayılamayacağı görüşünü paylaştı.

Kamuoyunda ise Başbakan Merkel’in seçimlerden önce önemli bir hamle yaparak muhalefetin bir "kozunu" elinden aldığı yorumları yapıldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:20
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