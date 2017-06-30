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Almanya’da eşcinsel evlilik kabul edildi

Kilisenin ve muhafazakarların karşı çıkmasına rağmen uzun zamandır tartışma konusu olan Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenebilmelerini öngören yasal düzenleme mecliste onaylandı.

30 Haziran 2017 Cuma 11:40
Almanya’da eşcinsel evlilik kabul edildi

Oylamada 393 milletvekili eşcinsel evlilikleri onaylarken, 226 milletvekili karşı oy kullandı. Dört milletvekili ise çekimser kaldı. Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert böylece eşcinsel evlilikleri mümkün kılan önergenin kabul edildiğini açıkladı.

Oylamanın ardında oyunu rengini "hayır" olarakaçıklayan Başbakan Angela Merkel, Başbakan tasarının meclisten geçmesinin huzur ve toplumsal dayanışmanın sağlanmasına katkı sağlayacağını umut ettiğini belirtti. Eşcinsel evliliğin yasalaşması içinSosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Sol Parti milletvekillerinin tasarının meclise gelmesi için evet oyu verdikleri Hıristiyan Demokrat Birlik Partisinde de 73 milletvekilinin tasarıya evet oyu verdiğibelirtildi. Almanya’da yapılan bir ankette eşcinselliğe evliliğe sıcak bakanların oranı yüzde 74 olduğu açıklandı.Eşcinsel evlilik tasarısı öncesi Başbakan Angela Merkel, tasarının oylaması konusunda milletvekillerinin vicdani bir karar vermesini istemişti.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 11:40
  1. Almanya
  2. Kilis
  3. Merkel
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