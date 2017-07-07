Erdoğan’ın konvoyu Hamburg'da bekletildi

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu cadde de beklemeye alındı.



Zirve alanına yakın bir bölgede şortlu bir şahsın Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Erdoğan'a yönelik bir planı olduğunu şahsın ifade etmesi üzerine böyle bir tedbire başvurulduğu öğrenildi.

Herhangi bir eylem teşebbüsüne karşı aracı durdurulduğu ve şahsın gözaltında tutulduğu öğrenildi. İHA