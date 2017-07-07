Almanya'da Erdoğan'a sevgi seli
Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.07 Temmuz 2017 Cuma 18:35
Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Toplanan onlarca Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına slogan attı. Erdoğan'ın kortejini çevreleyen gurbetçi vatandaşları, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan selamladı.
"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"
Türk gurbetçiler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.