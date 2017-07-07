Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da Erdoğan'a sevgi seli

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu.

07 Temmuz 2017 Cuma 18:35
Almanya'da Erdoğan'a sevgi seli

Almanya'nın Hamburg kentinde G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gurbetçi vatandaşlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Toplanan onlarca Türk vatandaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına slogan attı. Erdoğan'ın kortejini çevreleyen gurbetçi vatandaşları, Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan selamladı.

"TÜRKİYE SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Türk gurbetçiler, "Türkiye seninle gurur duyuyor" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 18:35
  1. almanya erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moldovalı gelin tavuk çiftliği sahibi oldu
    1. Moldovalı gelin tavuk çiftliği sahibi..
    2. Anne 'bebeğim nerede?' deyince...
    3. Bu suda 5 dakika durabilene ödül var
    4. Oyuna gelmeyelim... Suriyeli..
    5. Hrant Dink davasında yeni gelişme...
    6. Almanya'da Erdoğan'a sevgi seli
    7. Clichy resmen Başakşehir'de!
    8. Suriyeli anne ve bebeğini öldüren 2..
    9. Hamburg cayır cayır!
    10. Çaykur Rizespor'dan şike için suç..
    11. Somali'deki Türk üssüne ilk birlikler..
    12. ABD'den İsrail'e şaşırtan uyarı:..
    13. Gülen'in Azerbaycanlı kuklaları!..
    14. Türk aile, Hamburg'ta çıkan olayları..
    15. Atıkları biriktirip öyle bir şey yaptı..
    16. İranlılar ve Ermeniler buraya akın..
    17. DHKP-C'nin suikast timine operasyon..
    18. 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarında..
    19. CHP'nin yürüyüşünde Türk bayrağına..
    20. Mahzun Ayasofya... Ne zaman ve niçin..
    Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu durduruldu!
    Almanya'da Erdoğan’ın konvoyu durduruldu!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'