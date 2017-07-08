Almanya'da 'Erdoğan' düzenlemesi

"Yabancı devlet adamlarına hakaret" suçu Almanya'da tarihe karışıyor. Federal Meclis'ten bir ay sonra Eyalet Temsilciler Meclisi de Ceza Yasası'nda yer alan ve bu suçu düzenleyen 103. maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi, "yabancı devlet başkanlarına hakaret" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyordu. Normal vatandaşa yönelik hakareti düzenleyen yasalarda öngörülen azami hapis cezası süresi ise 1 yıl ile sınırlı. 103. maddeden dava açılabilemesi için de Alman hükümetinin onayı gerekiyordu.

DW'nin haberine göre söz konusu madde, Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli şiiri nedeniyle yeniden gündeme gelmişti. Erdoğan kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle işi yargıya intikal ettirmiş ve Türk hükümeti, Böhmermann'ın 103. maddeden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti de soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini kaydetmişti.

Eyalet Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenlemede, 103. maddenin çağdaş olmadığına vurgu yapılıyor ve hakaret konusundaki normal ceza maddelerinin yabancı devlet temsilcilerinin ve kurumlarının onurunu korumak için yeterli olacağı belirtiliyor.