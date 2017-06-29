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Almanya'da enflasyon zirveye koşuyor

Almanya'da haziran ayında aniden yükselen enflasyonun Alman ekonomisini derinden etkilemesi bekleniyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:57
Almanya'da enflasyon zirveye koşuyor

Münübe Yılmaz
Uzmanlar, Almanya'da haziran ayında aniden yükselen ve sabit kalan enflasyonun, düşmediği takdirde Alman ekonomisini olumsuz etkilemesini bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bölgedeki ekonomik büyüne oranının düşüş göstermeye başladığını açıklamasından sonra yayınlanan raporda, geçtiğimiz mayıs ayında 1.7 olan enflasyonun, haziran ayında 1.9'a çıkarak hızlı bir yükseliş gösterdiğine yer verildi. Enflasyon ve ekonomik büyüme oranı Avrupa'daki diğer ülkelerden farklı olan Almanya'da, gelecek ay enflasyonun yükselmesine bağlı olarak Alman pazarındaki fiyatların da artacağı bekleniyor. Ekonomi analistlerinden Jennifer McKeown, Almanya'da yükselişe geçen enflasyonun temmuz ayında 1.5 civarına düşmesi halinde bir normalleşme sürecinden bahsedilebileceğini, aksi takdirde Avrupa Merkez Bankası'nın durumu iyileştirmek adına Almanya ile görüşmelere başlaması gerektiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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