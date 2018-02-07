Almanya'da düğüm çözülüyor! Prensipte anlaştılar
Almanya'da haftalardır devam eden koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlandığı açıklandı. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak ise müzakere edilen her konu üzerinde henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığını savundu.07 Şubat 2018 Çarşamba 12:34
Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demoktratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyon hükümeti kurulması konusunda prensipte anlaştılar.
Alman Bild gazetesi, Sosyal Demokrat Partisi'nin dışişleri, maliye ve çalışma bakanlıklarını aldığını yazdı. Bild, Hıristiyan Sosyal Birliği Partisi'nden Horst Seehofer'in içişleri bakanlığı görevini aldığını iddia etti.
Bild'e göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ise ekonomi ve savunma bakanlıklarını aldı.
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