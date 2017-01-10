Almanya'da darbedilerek öldürülen Suriyeli son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Bremen kentinde bir grup tarafından darbedilerek öldürülen Suriyeli Odei Khaled A. son yolculuğuna uğurlandı.

Almanya'da darbedilerek öldürülen Suriyeli son yolculuğuna uğurlandı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 20:22
Bu haber 339 kez okundu

Almanya'nın Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilerek öldürülen 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Odei Khaled. A son yolculuğuna uğurlandı.

Bremen Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Odei Khaled'in naaşı Bremen'deki Müslüman mezarlığına defnedildi.

Oğlunu genç yaşta kaybeden anne Amira A‘nın cenaze namazı ve defin işlemleri boyunca gözyaşları dinmedi. Amira A. sık sık Arapça olarak ''Oğlumu istiyorum. Evime Odei’siz nasıl giderim? Sana nasıl kıydılar?“ diye feryatta bulundu.

Anne Amira’yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Bremen kentinde yılbaşı gecesi bir grup tarafından darbedilen Odei Khaled A. bir hafta komada kaldıktan sonra yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Öte yandan polisin şüpheli iki kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

 
Etiketlersuriyeli mülteciOdei Khaled A.Almanya'da darpAnadolu Ajansı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.