Çocuk ölümleri Almanya'da yükselişte

AHMET UZUN / YENİAKİT.COM.TR - DW News'de yer alan habere göre, Almanya'da artan çocuk ölümlerine karşı daha fazla önlem alınması gerektiğine değinen Alman Çocuk Yardımlaşma Derneği "Deutsche Kinderhilfe" yeni raporunu yayınladı.

Raporda, Almanyaçocuk istismarına karşı daha fazla önlem almalı diyen "Deutsche Kinderhilfe", sorunların başında; genç eğitimi sisteminde 'yapısal problemler' olduğunu açıkladı.

Dernek "2015 polis raporu karşısında şoke olduk, altı yaşın altında 130 çocuğun ölümü bize 2014 deki 104 ölüm vakasında ciddi bir artış olduğunu gösterdi" diye yazdı.

Koblenz Uygulamalı bilimler Üniversitesi, sosyal bilgiler profesörü Kathinka Beckmann, "Her hafta üç ölüm, onbir istismar ve 38 cinsel istismar gösteriyor ki çocuğa karşı şiddet günlük hayatın bir parçası oldu" dedi. Çoçukların hergün şiddete ve istismara kurban gittiğine değinen Federal suçlar polis şefi Helger Münch, "çoçuklar cinsel istismara, internette afişe edilmeye karşı savunmasız ve çocuk pornosu ise kitle fenomeni olmuş durumda" dedi.

Raporda, dayanışma ve ortak mücadelenin önemle vurgulandığı bazı önlemler ve çocuk istismarına karşı koyma tedbirleri de yer alıyor.