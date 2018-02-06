Almanya'da cami bombacısı mahkemede suçunu itiraf etti

31 yaşındaki Nino K., “Suçumu itiraf ediyorum. Pişmanım. Hiç kimseyi ne yaralamak ne ölüm tehlikesine sokmak istedim” dedi ama ekledi: “Sadece bir işaret vermek istedim.”

Hangi amaçla saldırıyı düzenlediği konusunda ise bir açıklama yapmadı. 31 yaşındaki saldırgan caminin önüne koyduğu kendi el yapımı bombayı patlatmış, camide bulunan imam Hamza Turan, eşi ve iki çocuğu şans eseri ölümden kurtulmuştu. Saldırgan Nino K., aynı gün ikinci bir bombayı da kentte Almanya'nın birleşmesinin yıl dönümünün kutlanacağı Kongre Merkezi'ne yerleştirmişti.