Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya'da 'Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi'

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Salzgitter kentinde "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi" düzenlendi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:01
Almanya'da 'Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) kentin belediye meydanında düzenlediği miting, İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla mitinge katılan binlerce kişi "Türk Kürt kardeştir", "Kahrolsun terör", "YPG/PYD/PKK, DEAŞ ve türevleri terör örgütüdür" yazan dövizler taşıdı. Afrin'deki terör örgütü yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunun vurgulandığı mitingde, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı hep bir ağızdan seslendirildi.

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, şehitleri anarak başladığı konuşmasında geçmişte soykırıma, savaşlara ve felaketlere maruz kalan insanlara kucak açan Türk milletinin, bugün ise milyonlarca mağdura gönlünü açtığını ifade etti.

"Türkiye tüm terör örgütlerine karşı tek başına bir mücadele içinde"

Sırakaya, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Türkiye tüm terör örgütlerine karşı tek başına bir mücadele içindedir. PKK terör örgütü bu güne kadar ülkemde 50 bin insanı katleden bir terör örgütüdür. Suriye savaşı başlayınca 700'den fazla, Afrin operasyonu başladıktan sonra 100'ün üzerinde füze ülkemin değişik yerlerine bu terör örgütü tarafından füze gönderildi. Türkiye sınırında terör örgütü kuranlar Türkiye'nin buna seyirci kalmasını bekliyorlarsa daha çok bekleyecekler."

Türkiye'nin güvenliğinin, Türkiye'nin duruşu ve bu terör örgütlerine karşı mücadelesinin, vatanları olan Türkiye'nin yanı sıra vatan bildikleri Almanya'nın güvenliği için son derece önem teşkil ettiğini anlatan Sırakaya, bu nedenler yüzünden UETD olarak Zeytin Halı Harekatı'nı desteklediklerini ve bu uluslararası toplumun da bu harekatı desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:01
  1. Aşağı Saksonya
  2. almanya
  3. Salzgitter kenti
  4. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği
  5. Türk bayrakları
  6. miting
  7. Zeytin Dalı Harekatı
  8. UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya
  9. şehit
  10. Afrin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tükürük testiyle hangi hastalıklar belirlenecek?
    1. Tükürük testiyle hangi hastalıklar..
    2. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    4. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    5. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    6. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    7. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    8. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    9. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    10. SGK'lı neden fark veriyor?
    11. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    12. Onlarda Afrin'e gidiyor
    13. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    14. 25 terörist öldürüldü
    15. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    16. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    17. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    18. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    19. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    20. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor