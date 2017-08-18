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Almanya’da bir Türk vatandaşı öldürüldü

Almanya’nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf kasabasında ikamet eden 43 yaşındaki Eşref Çağrışlı kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan tarafından silahla öldürüldü.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
Almanya’da bir Türk vatandaşı öldürüldü

Olayı soruşturan Darmstadt polisi saldırganın 20-30 yaşları arasında başlıklı basketbol eşofmanı giyen 170 boylarında biri olduğu ve olay yerinde yaya olarak kaçtığını açıkladı.

Olayın görgü şahitlerinin polise verdikleri ifadelerinde sabah saatlerindeKayserili Eşref Çağrışlı evinin önündeki arabasına hanımı ve iki yaşındaki çocuğu ile binerken Sudeten caddesinde yaya olarak bir kişinin koştuğunu ve arabasına çocuğunu yerleştirmekte olan Eşref Çağrılşı’nın sağ koltuğunun altından bir el ateş ederek öldürdüğünü ve saldırganın yaya olarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Olay bölgesinde havadan helikopter vekaradan polis araçları geniş çaplı arama başlattı. Olayı duyan vatandaşlarımız olay yerine akın ederek aileye baş sağlı dilediler. Eşref Çağrışlı’nın arkadaşları ve olay yerinden ayrılmadı.

Eşref Çağrışlı’nın arkadaşı Emrah Turanoğlu, "Eşrefin arkadaşları arasında sevilen biri olduğunu, pazartesi günü kendisini tıraş ettiğini sohbet ettiklerini belirterek merhuma rahmet diledi.

Eşrefin bir diğer arkadaşı Ali Garip ise failin bir an önce yakalanmasını istedi. Ali Garip, "Eşref abi sevdiğimiz bir arkadaştı. Ailece tanışırdık. Mörfelden Walldorf’ta çok sevilen birisiydi. Kimseye bir zararı olmamıştı. Olayın nasıl olduğunu bilemiyoruz. Üzgünüz. Katillerin bir an önce yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Eşref Çağrışlı’nın naşı olay yerinden alınarak ali tıp kontrolünün ardından ailesine teslim edilecek. Darmstadt polisi olayla ilgili bilgisi olan başka görgü şahitlerinin 06142 6960 nolu telefonu arayarak bilgi vermelerini istedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:55
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