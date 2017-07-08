Almanya'da bakanlar mahsur kaldı!

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan ülkelerin ekonomi ve maliyeden sorumlu bakanları otellerinde mahsur kaldı.



Alman polisi yoğun protesto gösterileri sebebi ve bakanların güvenliklerini gerekçe göstererek otelden çıkmalarına izin vermedi. Uzun süre otelde mahsur kalan bakanlar kısa süre önce otelden polis eşliğinde çıkarak gecikmeli olarak çalışma toplantısına geçtiler.