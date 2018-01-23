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Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Brandenburg eyaleti Havelland Bölge Başkan Yardımcısı Arthur Wagner'in Müslüman olduğu bildirildi.

23 Ocak 2018 Salı 21:16
Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi Müslüman oldu

Tagesspiegel gazetesinin haberinde Wagner’in kısa süre önce İslamiyet'i seçtiği belirtildi.

Müslüman olmasına ilişkin konuşmak istemeyen Wagner’in "Bu kişisel bir konudur." ifadesini kullandığı kaydedildi.

AfD Brandenburg Eyalet Teşkilatı Başkanı Andreas Kalbitz de “Maerkische Allgemeine Zeitung” gazetesine yaptığı açıklamada, Wagner’in bundan sonra Müslüman olduğunu belirterek, "Arhtur Wagner’in İslamiyet’i seçtiği doğrudur." dedi.

Wagner'in 11 Ocak’ta AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını ifade eden Kalbitz, politikacının özel sebeplerden dolayı bu görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı.

Partinin Eyalet Sözcüsü Daniel Friese ise insanların dinlerini seçmesinin özel bir durum olduğunu belirterek, "Bizim için bu bir sorun değil. Partinin büyük bir bölümü için de bir sorun olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Wagner’in daha önce Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi olduğu, daha sonra AfD’ye geçtiği ve 2015'ten beri üyesi olduğu AfD Brandenburg eyalet teşkilatının yönetim kurulunda da kiliseler ve dini cemaatler konularına baktığı kaydedildi.

İslam karşıtı söylemlerle bilinen AfD’nin programında, "İslam Almanya’ya ait değil" ifadesi yer alıyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 21:16
  1. Almanya
  2. AfD
  3. Arthur Wagner
  4. İslamiyeti seçti
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 44 dk önce
    Doğruysa Rabbimin hidayetine nail olmuş ne mutlu!Maşallah ne diyelim....
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