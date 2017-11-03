Almanya’da 30 bin kişi kayıp

Almanya hükümetinin ve Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine dayandırdığı haberinde Alman yetkililerin, sığınma talepleri reddedilen ve sınır dışı edilmesi gereken 30 binin üzerinde kişinin nerde oldukları konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığından bir görevli, yaptığı açıklamada, “Yabancılar kayıt kütüğünde (AZR) yer alan, sınır dışı edilmesi gereken bazı kişilerin, Yabancılar Dairesinin haberi olmadan ya da bunları AZR’ye bildirmeden ülke dışına gitmiş olmaları ya da ortadan kaybolmaları ihtimal dahilinde.” ifadelerini kullandı.

Federal hükümetin verdiği bilgiye göre, 2016 sonu itibarıyla 54 bin 437 kişinin sınır dışı edilmesi gerekirken bu sayı yaklaşık 65 bine ulaştı.

Hükümetin verilerine göre geçtiğimiz yılın aralık sonunda Almanya’dan sınır dışı edilmesi gereken sığınmacılar 54 bin 437 kişiydi. Ancak Federal İstatistik Dairesi’ne göre geçtiğimiz yıl sığınmacıların arasından sadece 23 bin 617 kişi yardım aldı. Yetkililer, geriye kalan 30 bin 820 kişinin nerede olduklarını bilmiyor.

Haberde ayrıca, federal hükümetin, 2015 yılında Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta da sınır dışı edilmesi gereken sığınmacıların nerede olduklarının Yabancılar Dairesi tarafından tümüyle izlenemediğinin bildirildiği hatırlatıldı.