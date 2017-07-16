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Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol turnuvası

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Almanya’nın Sauerland eyaletine bağlı Meschede şehrinde, F.C Fatih Türkgücü Meschede Spor Kulübü öncülüğünde "15 Temmuz Vatan Cup" futbol turnuvası düzenlendi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:13
Almanya’da 15 Temmuz anısına futbol turnuvası

15 temmuz anısına düzenlenen 15 Temmuz Vatan Cup futbol turnuvasına Sauerland ve NRW eyaletinde çeşitli liglerde mücadele eden 10 Türk futbol kulübü katıldı. İki sahada düzenlenen turnuvaya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. F.C Fatih Türkgücü Meschede Spor Kulübü Başkanı Haydar Güven, 15 Temmuz 2016 akşamı, FETÖ tarafında ülkemize karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve bu nedenle de Almanya’da bir futbol turnuvası düzenlediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:13
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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