Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor! Şimdi sıra otoyollarda
Borç batağındaki Yunanistan borcundan kurtulmak için yollarını satıyor.06 Temmuz 2017 Perşembe 19:33
Borcunu hafifletebilmek için Almanlara limanlarını, havaalanlarını satan Yunanistan şimdi de otoyollarını satışa çıkardı.
BORÇLAR KARŞILIĞI OTOYOLLAR SATILACAK
Yunanistan Özelleştirme Ajansı, Egnatia Otoyolu'nu satmak için bu yıl içinde ihaleye çıkacağını bildirdi. Özelleştirme Ajansı Başkanı Lila Tsitsigiannopoulou, Atina'nın bu özelleştirmeden ne kadar gelir beklediği konusunda bilgi vermedi.
YUNANİSTAN'IN BORÇLARI
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi hükümetlerinin ECB'yi Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliğine ikna etmek için Yunanistan'a hangi tür borç rahatlatma tedbirleri teklif edecekleri konusunda henüz yeterli netlik ortaya koymadıklarını söylemişti.