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Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor! Şimdi sıra otoyollarda

Borç batağındaki Yunanistan borcundan kurtulmak için yollarını satıyor.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:33
Almanya Yunanistan'ı işgal ediyor! Şimdi sıra otoyollarda

Borcunu hafifletebilmek için Almanlara limanlarını, havaalanlarını satan Yunanistan şimdi de otoyollarını satışa çıkardı.

BORÇLAR KARŞILIĞI OTOYOLLAR SATILACAK

Yunanistan Özelleştirme Ajansı, Egnatia Otoyolu'nu satmak için bu yıl içinde ihaleye çıkacağını bildirdi. Özelleştirme Ajansı Başkanı Lila Tsitsigiannopoulou, Atina'nın bu özelleştirmeden ne kadar gelir beklediği konusunda bilgi vermedi.

YUNANİSTAN'IN BORÇLARI

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi hükümetlerinin ECB'yi Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliğine ikna etmek için Yunanistan'a hangi tür borç rahatlatma tedbirleri teklif edecekleri konusunda henüz yeterli netlik ortaya koymadıklarını söylemişti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:33
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  • Yavuz Selim Yavuz Selim 8 dk önce
    Zaten solculuk bir yahudi icadıdır ve büyük yahudi sermayesine hizmet eder.
  • vatansevervatansever18 dk önce
    Sonra sira adalara mi gekecek?almanla komsu olmak!!allah cc korusun...bize satin kardesim adalari. .borcunuzu kapatalim:))
  • cemaleddincemaleddin22 dk önce
    Yakinda almanya komshumuz olmasin. Onlar girdigi yerden pek zor ayrilirlar. Ancak D-day olursa geri dönerler.
Bugünkü Akit

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