Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya yine şaşırtmadı! Teröre sahip çıktılar

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 970 terörist öldürülürken, büyük kayıp veren örgüt Avrupa'dan destek almak için sivil yalanına sığınıyor.

06 Şubat 2018 Salı 19:04
Almanya yine şaşırtmadı! Teröre sahip çıktılar

Afrin'i işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahları Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ilçe merkezi çevresine hendekler kazıp savunma duvarları örüyor.

ALÇAK "SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR" PROPAGANDASI

Bunun yanı sıra kendilerini sivil gibi göstermeye çalışan teröristler, harekata karşı propagandasını "Siviller öldürülüyor" üzerine kurmayı planlıyor.

Alman Bild gazetesinin Afrin'deki muhabiri Julian Röpcke de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil kıyafetli 20'den fazla silahlı genç kadın saydım. Türkiye'nin öldürdüğü "sivilleri" daha birçok haberde okuyacağız gibi gözüküyor." sözleriyle PKK'nın yalanını ortaya çıkardı.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:04
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. PKK
  3. YPG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor