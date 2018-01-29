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Almanya yeni uyandı! Terör örgütü PKK'ya izin yok

Almanya'nın Köln kentinde sokağa çıkan terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yürüyüşü, polis tarafından yasa dışı ilan edilerek durduruldu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
Almanya yeni uyandı! Terör örgütü PKK'ya izin yok

Köln'ün Eberplatz semtinde bir araya gelip yürüyüşe geçen terör örgütü yandaşlarının, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile terör örgütü paçavralarını açması üzerine polis gruba müdahale etti.

Polis ülkede yasaklı posterlerin indirilmemesi durumunda yürüyüşe izin vermeyeceği konusunda anons yaparak uyarıda bulundu. Bu uyarı üzerine gruptan bazı kişiler polise şişe ve bayrak sopası atarak taşkınlık yaptı.

TAŞKINLIK YAPANLARA KELEPÇE

Polis taşkınlık yapanları kelepçeleyerek gözaltına alırken, terörist başının posterini taşıyan bazı kişilerin ise kimlik ve fotoğraflarını çekip kayıt altına aldı.

Çevik kuvvet polisleri bir saati aşkın beklemenin ardından terör örgütü yandaşlarının yasaklı posterleri indirmemesi üzerine grubu çembere aldı.

TOMA'larla güvenlik önlemi alan polis, dağılmayan PKK' yandaşlarına copla müdahale etti. Polisin müdahalesinden sonra terör örgütü yandaşları küçük gruplar halinde dağıldı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
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