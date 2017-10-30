'Almanya ve Ukrayna Kırım’ın geri verilmesini beklemiyor’

Welt am Sonntag’a konuşan Lambsdorf “Kiev bile Moskova’nın öngörülebilir bir gelecekte Kırım’ı iade etmesini beklemiyor. Biz de aynı görüşü paylaşıyoruz” dedi.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının hukukdışı olduğunu ileri süren Lambsdorf, Moskova’ya bu anlamda uygulanan yaptırımları da ‘haklı’ olarak nitelendirdi.

Lambsdorf, Almanya’nın yine de Rusya ile temaslarını koruması gerektiğini belirten “Moskova ile ortak çıkar sağlayan konularda diyaloğun devam etmesinden yanayız” dedi.