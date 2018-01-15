Almanya ve Fransa'nın vagonları Afyon'dan

Terzi çıraklığı yaparken 58 yıl önce ilçedeki un fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çuval ve ambalaj atölyesi kuran Fethi Acar, daha sonra yeğenleri Saffet ve Ahmet Acar’ı da firmaya ortak ederek kısa sürede işlerini büyüttü.

Uzun süre çuval imalatı yapan firma, 2011 yılında satın aldığı vagon fabrikası ile farklı bir sektöre daha girdi. Fethi Acar’ın 2012’de vefatının ardından yeğenleri tarafından işletilmeye devam edilen firma, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve özel şirketlere ait vagonların bakım, onarım ve revizyonlarını gerçekleştiriyor.