Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya ve Fransa'nın vagonları Afyon'dan

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1960 yılında çuval imalatı amacıyla kurulan, 7 yıldır vagon bakım ve onarımı da yapan Acarlar Vagon AŞ firması, Marmaray ve TANAP projelerindeki yük vagonlarının yanı sıra ECM belgesi sayesinde Almanya ve Fransa’nın yük vagonlarının tamirat ve revizyonunu yapıyor.

15 Ocak 2018 Pazartesi 09:12
Almanya ve Fransa'nın vagonları Afyon'dan

Terzi çıraklığı yaparken 58 yıl önce ilçedeki un fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çuval ve ambalaj atölyesi kuran Fethi Acar, daha sonra yeğenleri Saffet ve Ahmet Acar’ı da firmaya ortak ederek kısa sürede işlerini büyüttü.

Uzun süre çuval imalatı yapan firma, 2011 yılında satın aldığı vagon fabrikası ile farklı bir sektöre daha girdi. Fethi Acar’ın 2012’de vefatının ardından yeğenleri tarafından işletilmeye devam edilen firma, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve özel şirketlere ait vagonların bakım, onarım ve revizyonlarını gerçekleştiriyor.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 09:12
  1. afyon
  2. dinar
  3. almanya
  4. fransa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Katarlı şeyh: Rızam olmadan tutuluyorum!
    3. Perakendeci istihdama omuz verdi
    4. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    5. O ülke şokta! Başkentin göbeğinde 2..
    6. 5 yılda 1 milyar
    7. Dacia’da kampanya sürprizi
    8. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
    9. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
    10. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
    11. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    12. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
    13. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
    14. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
    15. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
    16. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    17. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
    18. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    19. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
    20. Sahtekarlar iş başında
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!