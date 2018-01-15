Almanya ve Fransa'nın vagonları Afyon'dan
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 1960 yılında çuval imalatı amacıyla kurulan, 7 yıldır vagon bakım ve onarımı da yapan Acarlar Vagon AŞ firması, Marmaray ve TANAP projelerindeki yük vagonlarının yanı sıra ECM belgesi sayesinde Almanya ve Fransa’nın yük vagonlarının tamirat ve revizyonunu yapıyor.15 Ocak 2018 Pazartesi 09:12
Terzi çıraklığı yaparken 58 yıl önce ilçedeki un fabrikalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla çuval ve ambalaj atölyesi kuran Fethi Acar, daha sonra yeğenleri Saffet ve Ahmet Acar’ı da firmaya ortak ederek kısa sürede işlerini büyüttü.
Uzun süre çuval imalatı yapan firma, 2011 yılında satın aldığı vagon fabrikası ile farklı bir sektöre daha girdi. Fethi Acar’ın 2012’de vefatının ardından yeğenleri tarafından işletilmeye devam edilen firma, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve özel şirketlere ait vagonların bakım, onarım ve revizyonlarını gerçekleştiriyor.