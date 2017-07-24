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Almanya vazgeçemiyor: Türkiye önemli bir partner

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Demmer, ''Türkiye önemli bir partner ve öyle kalacak'' dedi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:40
Almanya vazgeçemiyor: Türkiye önemli bir partner

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Tanja Alemany, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Gümrük Birliği konusunda Avrupalı partnerlerle ortak görüşmeler yaptıklarını belirtti. 

''GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI''

Gümrük Birliği’nin genişlemesinin şimdiki durumda anlamlı olup olmadığının tartışıldığını ifade eden Alemany, "AB kurumlarında Gümrük Birliği’nin yenilenmesine ilişkin görüşmeler şimdiye kadar sonuçsuz kaldı." dedi.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de Gümrük Birliği’nin yenilenmesine onay verilmesinin kendileri açısından şu an düşünülemediğini dile getirerek, bunu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e aktardığını kaydetti.

AB'ye üye olmak isteyenlerin birliğin değerlerine katılması gerektiğini belirten Demmer, AB'ye üyeliğin koşullarının bu değerler olduğunu savundu. Demmer, gelecekte AB ile nasıl bir ilişki düşündüğünü Türkiye’nin kendisinin açıklığa kavuşturması gerektiğini ifade etti.

''TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER''

Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılmasının gündemde olmadığını söyleyen Demmer, sözlerini şöyle sürdürdü: 

Türkiye’deki gelişmelere yönelik tüm eleştirilere rağmen bu ülke, AB Komisyonuna göre aday ülke olmaya devam ediyor. AB Komisyonunun gelecekte müzakerelerin askıya alınması koşullarının var olup olmadığı konusunu derinliğine ele alması önemli. AB Komisyonu Türkiye ile sürekli diyalogda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in yarın Brüksel’de temaslarda bulunacağını anımsatan Demmer, “Türkiye önemli bir partnerdir ve öyle kalacak. NATO üyesidir. Türkiye’nin Avrupa’ya ve Avrupa’nın Türkiye’ye tümüyle yüz çevirmesi ne Almanya’nın ne de Avrupa’nın çıkarınadır.” değerlendirmesinde bulundu.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • fadimefadime47 dk önce
    fazla abarmayin, türkiyenin kendisine fayda yokturki baskasina nasil olsun. Birkere Türkiyeden haber gelmis, yanlislik olmus, bilmem neler neler. Süleyman soylu , Tayyip, Yildirim baktiki bir cuval inciri batiracaklar hemen 690 Firmanin yanlislikla kara listeye almislardir.
  • adanalıadanalı1 sa önce
    alman düşünce kuruluşları ,yakın gelecekte türkiyenin bölge devi olacağı öngörüsünde bulundular bu domuzlar kaşımız gözümüz için değil ,yakın gelecekteki büyük türkiye ye pozisyon alıyor .. batı son kozunu 15 temmuzda oynadı kolpa yapıyor bizi yenemediler fetoşdan başka büyük projeleri kalmadı ,chp pkk deaş bitti fetoş bitti onlar iyi biliyor....
  • BetoBeto1 sa önce
    Karismayin ozaman Türkiyenin icislerine!Avrupaniz cöküste biraz da kendiniz ile ugrasin..ingiltere gitti,italya ekonomisi cöküste,polonya macaristan size göre problem olmaya basladi,romanya bulgaristan da gönderdiginiz eurolar siyasetcilerin ceplerine giriyor,ispanya 300milyon euronuzu batirmis,almanya da KARTELL ortaya cikti,fransa sizin ekonominizi yerle bir etme planinda..bunlar sadece birkac kücük mi
  • ahmet öztürkahmet öztürk1 sa önce
    Yeni görüşme açmayacaklar fakat hala biz medine fukarası gibi kapısında ab bir kemik atarmı diye bekliyoruz yazıklar olsun biz bu kadar aşağılandık hala avrupaya kendimizi kabul ettirmek için şaklabanlık yapıyoruz,osmanlı ruhuymuş,sizdeki osmanlı ruhu değil reis,olsa olsa tuz ruhu,osmanlı Avrupa'nın kapısında beklemedi o topraklara adalet sağlamak için askeriyle girdi,şimdi torunlarını avrupa kapısında aşağılatıyorsunuz yazıklar olsun,getirin şu sandığı artık önümüze koyunda,ab kapılarında bizi it muamelesi yaptırmayın
  • Fatih EMLİKFatih EMLİK1 sa önce
    Demekki bir çıkarı olacak alman hansının .Yoksa almanlar binmedikleri tay a semer takmazlar.ajan meselese hani.
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