Almanya Türkiye'ye şart koştu!

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Alman "Stuttgarter Nachrichten" gazetesine verdiği röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekte daha ılımlı davranacağına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soru üzerine Türkiye'nin tutumunun bir anda değişmediğini kaydetti.

Gabriel, "Başarısız darbe girişimi, Erdoğan'ın politikasında bir dönüm noktası oluşturmak yerine daha fazla katalizör etkisi yaptı." ifadesini kullandı.

ELİMİZİ UZATMAYA HAZIRIZ AMA...

Bu politikanın yakın zamanda değişeceğine dair bir belirti görmediğini belirten Gabriel, "Türkiye'ye elimizi uzatmaya hazırız ancak yeni bir başlangıç yapabilmek için Ankara'nın konuya ilişkin tavrında değişiklikler olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Türkiye ile yaşanan gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılması anlamına gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin uzun zamandan bu yana AB'nin parçası olmak istediği ancak bu durumda Avrupa'nın değerlerine göre hareket etmesi gerektiği yorumunu yaptı.

Gabriel, şöyle devam etti:

"Hangi yolda gideceğine Türkiye karar vermek durumunda, ya demokrasi ve hukuk düzeniyle güçler ayrılığı, basın ve düşünce özgürlüğü olan Avrupa ve Batı'ya ya da kriz ve gerginliklerle dolu Şark bölgesine. Türkiye'deki insanların, kendileri ve ülkeleri için hangi tarihi boyuttaki kararların alınması gerektiğini bildiklerini düşünüyor ve ümit ediyorum."

Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının durumundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Gabriel, "Alman vatandaşlarına bu şekilde davrananlar, siyasi ve ekonomik ilişkiler çok iyi durumdaymış gibi davranmamızı bekleyemezler." ifadesini kullandı.